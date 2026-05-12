Rotonde troppi automobilisti ignorano i denti di squalo

Negli ultimi trent’anni, le rotatorie sono diventate una presenza comune sulle strade italiane, ma molte persone continuano a non rispettare le segnalazioni e a ignorare i “denti di squalo” che indicano l’obbligo di dare precedenza. Questo comportamento spesso genera situazioni di pericolo e confusione tra gli automobilisti, che si trovano a dover affrontare un traffico più complicato del previsto. La questione riguarda sia alcuni conducenti privati che i mezzi pubblici.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui