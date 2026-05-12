Rotonde troppi automobilisti ignorano i denti di squalo
Negli ultimi trent’anni, le rotatorie sono diventate una presenza comune sulle strade italiane, ma molte persone continuano a non rispettare le segnalazioni e a ignorare i “denti di squalo” che indicano l’obbligo di dare precedenza. Questo comportamento spesso genera situazioni di pericolo e confusione tra gli automobilisti, che si trovano a dover affrontare un traffico più complicato del previsto. La questione riguarda sia alcuni conducenti privati che i mezzi pubblici.
I triangolini sull’asfalto indicano l’obbligo di rallentare e dare la precedenza, ma spesso le regole non vengono rispettate: così aumentano rischi, frenate improvvise e pericoli per la circolazione Negli ultimi trent’anni le rotatorie sono diventate un elemento sempre più presente nella viabilità italiana. Introdotte per migliorare la fluidità del traffico e ridurre il numero degli incidenti agli incroci tradizionali, le rotonde hanno progressivamente sostituito molti semafori e numerosi attraversamenti considerati pericolosi. La loro efficacia, però, dipende da una condizione fondamentale: il rispetto della segnaletica stradale. E proprio su questo punto emergono ancora oggi comportamenti scorretti che compromettono sicurezza e scorrevolezza della circolazione.🔗 Leggi su Ilblogdigio.it
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