Rossi | Telecamere nelle frazioni per avere più sicurezza Iniziativa della Lega
Su iniziativa di un esponente del partito di maggioranza, sono state installate dodici telecamere di sorveglianza nelle frazioni di San Giuliano, Chiani, Battifolle, Le Poggiola, Ruscello e Indicatore. La decisione è stata comunicata da un rappresentante politico locale, che ha spiegato che l’obiettivo è migliorare la sicurezza nelle aree periferiche della città. Le telecamere sono state posizionate in punti strategici per monitorare le zone interessate.
Riceviamo e pubblichiamo da Federico Rossi, capogruppo consiliare uscente della Lega."Su mia iniziativa sono state installate dodici telecamere di sicurezza nelle frazioni di San Giuliano, Chiani, Battifolle, Le Poggiola, Ruscello e Indicatore per una maggiore sicurezza nel territorio aretino. Ho.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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