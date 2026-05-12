Rossi | Telecamere nelle frazioni per avere più sicurezza Iniziativa della Lega

Su iniziativa di un esponente del partito di maggioranza, sono state installate dodici telecamere di sorveglianza nelle frazioni di San Giuliano, Chiani, Battifolle, Le Poggiola, Ruscello e Indicatore. La decisione è stata comunicata da un rappresentante politico locale, che ha spiegato che l’obiettivo è migliorare la sicurezza nelle aree periferiche della città. Le telecamere sono state posizionate in punti strategici per monitorare le zone interessate.

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