Più sicurezza nelle frazioni | Telecamere a Colombella Piccione Bosco e Ramazzano

Il Gruppo consiliare Fare Perugia con Romizi – Forza Italia ha presentato un ordine del giorno per richiedere interventi di sicurezza nelle frazioni di Colombella, Piccione, Bosco e Ramazzano lungo la Strada Tiberina Nord. La richiesta si concentra sull’installazione di telecamere di videosorveglianza nelle aree interessate, con l’obiettivo di migliorare la tutela e la vigilanza nelle zone periferiche della città.

"Più sicurezza a Colombella, Piccione, Bosco e Ramazzano". E' quanto chiede il Gruppo consiliare Fare Perugia con Romizi – Forza Italia, che ha presentato un ordine del giorno per sollecitare un intervento concreto a tutela della sicurezza nelle frazioni lungo la Strada Tiberina Nord. "Si tratta – spiegano - di un'arteria fondamentale di collegamento con il capoluogo, che attraversa aree a prevalente vocazione residenziale e rurale. Negli ultimi anni i residenti hanno segnalato furti, atti vandalici, abbandono di rifiuti e movimenti sospetti, con un crescente senso di insicurezza". Il capogruppo Augusto Peltristo punta alla...