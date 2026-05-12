Il 12 maggio 2026, sono state installate dodici telecamere di sicurezza nelle frazioni di San Giuliano, Chiani, Battifolle, Le Poggiola, Ruscello e Indicatore, in provincia di Arezzo. La decisione è stata presa su iniziativa di un esponente della Lega, che ha promosso l’installazione per aumentare la sorveglianza nelle aree periferiche del territorio. Le nuove telecamere sono state collocate in punti strategici di queste località.

Arezzo, 12 maggio 2026 – Su iniziativa di Federico Rossi Capogruppo consiliare uscente Lega sono state installate dodici telecamere di sicurezza nelle frazioni di San Giuliano, Chiani, Battifolle, Le Poggiola, Ruscello e Indicatore per una maggiore sicurezza nel territorio aretino. "Ho portato avanti questo progetto perchè reputo fondamentale dotare le frazioni di Arezzo di telecamere di videosorveglianza per dare una risposta concreta alle richieste dei residenti e degli imprenditori, assicurando la massima tutela contro qualsiasi forma di illegalità. I dispositivi sono stati installati nelle frazioni di San Giuliano, Chiani, Battifolle, Le Poggiola, Ruscello e Indicatore con particolare attenzione a tutti i punti di accesso delle località, per garantire maggiore sicurezza e controllo del territorio.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Rossi (Lega): Telecamere a San Giuliano Chiani Battifolle Le Poggiola Ruscello e Indicatore

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