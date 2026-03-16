Il regista Marco Tullio Giordana ospite del Nuovo Fantarca per presentare I cento passi

Il regista Marco Tullio Giordana sarà presente al Nuovo Fantarca per presentare il suo film

A venticinque anni dalla sua uscita nelle sale, «I cento passi» torna sul grande schermo per incontrare una nuova generazione di spettatori. Martedì 17 e mercoledì 18 marzo, con inizio alle ore 9.30 al Multicinema Galleria di Bari, circa 1200 studenti assisteranno alla proiezione della versione restaurata del film alla presenza del regista Marco Tullio Giordana. L’evento è organizzato dalla cooperativa sociale «Il Nuovo Fantarca», che ripropone il film agli studenti della città, nell’ambito dei percorsi “Anniverdi Film Festival” e “Alfabeti Visivi”, iniziative che intrecciano l’educazione ai media con i temi della legalità, della nonviolenza e dell’impegno civile. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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