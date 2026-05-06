È in corso un nuovo thriller prodotto da Sky Studios e Cross Productions, intitolato Rosa Elettrica, in cui Maria Chiara Giannetta interpreta una giovane donna infiltrata coinvolta in decisioni complesse. L’attrice e Francesco Di Napoli sono stati intervistati, offrendo dettagli sul progetto e sui ruoli interpretati. La serie si concentra sulla protagonista alle prese con situazioni difficili, in un contesto di tensione e suspense.

Nel ruolo di una giovane infiltrata alle prese con decisioni più grandi di lei, Maria Chiara Giannetta guida il cast di Rosa Elettrica, un thriller in fuga firmato Sky Studios e Cross Productions. La storia segue Rosa, agente del programma di protezione testimoni incaricata di accompagnare un giovane boss deciso a collaborare con la giustizia, interpretato da Francesco Di Napoli. Quando emergono anomalie nell’operazione, la protagonista decide di disobbedire agli ordini e scappare insieme al ragazzo. Da quel momento entrambi si ritrovano braccati e senza punti di riferimento, costretti a muoversi attraverso l’Italia diffidando di chiunque. La serie è diretta da Davide Marengo e si ispira liberamente al romanzo di Giampaolo Simi pubblicato da Sellerio Editore.🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - “Rosa Elettrica”, intervista a Maria Chiara Giannetta e Francesco Di Napoli

Rosa Elettrica - Intervista a Maria Chiara Giannetta e Francesco Di Napoli

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