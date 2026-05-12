Romina Carrisi ha dichiarato di essere stata delusa dal padre, accusandolo di aver attaccato la madre e affermando di non avere rapporti con la nuova famiglia del genitore. La sorella Jasmine ha risposto, dicendo di aver sperato di mantenere un rapporto con Romina. La discussione riguarda il conflitto tra i genitori e il dolore legato alla perdita della sorella maggiore, Ylenia, e alla fine del matrimonio.

Secondo Romina Jr., lo scontro sarebbe nato da alcune dichiarazioni rilasciate dalla madre a Belve e interpretate male da Al Bano: «Mio padre ha estrapolato un minuto di quello che mia madre ha detto e ha reagito, a mio avviso, in maniera sproporzionata», ha spiegato. Per lei, nelle parole di Romina Power «non c’era malizia, rancore o rabbia», ma soltanto l’espressione di una sofferenza personale mai davvero superata. La cantante, parlando della scomparsa della primogenita, di cui si sono perse le tracce a New Orleans nel 1994, aveva lasciato intendere di essersi sentita sola e poco sostenuta negli anni successivi alla tragedia. Al Bano ha vissuto quelle parole come un’accusa diretta, e ha replicato pubblicamente durante la sua ospitata a Domenica In.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Romina Carrisi: «Mio padre Al Bano mi ha deluso, non aveva il diritto di attaccare mia madre. Non ho rapporti con la sua nuova famiglia». La replica della sorella Jasmine: «Pensavo di avere un rapporto con te»

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