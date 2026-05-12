Jasmine Carrisi gela Romina | Pensavo avessimo un rapporto Poi interviene anche la sorella di Loredana Lecciso

Da today.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Jasmine Carrisi è stata ospite de La volta buona di Caterina Balivo. E dal salotto pomeridiano di Rai1 ha risposto a quanto ha detto la sorella sorella Romina Carrisi Power a Verissimo domenica. Romina a Verissimo è stata durissima. Ha recriminato con forza lo sfogo del padre, che ha considerato.🔗 Leggi su Today.it

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