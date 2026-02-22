Messina apre al pubblico la Zona Falcata | visite guidate a Forte S Salvatore e beni storici

Messina ha deciso di aprire al pubblico la Zona Falcata, un'area strategica della base navale, per promuovere il suo patrimonio storico. La scelta deriva dalla volontà di valorizzare il Forte S. Salvatore e altri beni culturali. Le visite guidate consentiranno ai cittadini di scoprire le testimonianze del passato urbano e militare della città. La proposta mira a coinvolgere la comunità e a rafforzare il senso di appartenenza. Le prime visite sono in programma nelle prossime settimane.

Cittadini e turisti potranno prenotare percorsi organizzati con navette dedicate, scoprendo monumenti e testimonianze storiche custoditi dalla Marina Militare La città di Messina si prepara a valorizzare uno dei suoi patrimoni storici più rilevanti: la Zona Falcata, complesso monumentale della base navale che custodisce simboli della storia urbana come la Stele della Madonna della Lettera, il Forte S. Salvatore, la Porta Spagnola, il Castello del Principe e il Forte Campana. L'iniziativa, frutto della collaborazione tra Comune di Messina e Marina Militare, consentirà a cittadini e turisti di visitare la zona, fino ad oggi accessibile solo per motivi istituzionali. La Marina Militare, in sinergia con il Comune di Messina, apre la Zona Falcata al pubblico per la valorizzazione dei beni storico-architettonici; Zona Falcata di Messina: la Marina Militare apre le porte del Forte San Salvatore; INTERVISTE Basile apre la fase 3, De Luca alza i toni: in Galleria parte la sfida per Messina; Lunedì 23 a Palazzo Zanca la presentazione del progetto Colapesce. La Marina Militare apre la Zona Falcata al pubblicoDue sabato al mese sarò possibili visitare la Madonnina del Porto. A partire dal 4 aprile, la Marina Militare, in sinergia con ... 98zero.com Zona Falcata di Messina: la Marina Militare apre le porte del Forte San SalvatoreDal prossimo aprile, due giorni al mese, residenti e visitatori potranno riscoprire i tesori architettonici e storici della base navale peloritana attraverso un servizio di navette dedicate ... msn.com Messina, la Marina Militare apre al pubblico la Zona Falcata