Banca d’Italia Bari apre al pubblico | visite guidate e mostra sulla moneta

Sabato 11 aprile 2026, la sede della Banca d’Italia a Bari sarà aperta al pubblico per una giornata dedicata alla scoperta dell’edificio e alla storia della moneta. Durante l’evento, sarà possibile partecipare a visite guidate e visitare una mostra dedicata ai materiali e agli strumenti utilizzati nel corso degli anni. L’iniziativa è rivolta a chi desidera conoscere più da vicino il funzionamento e l’evoluzione delle istituzioni bancarie.

Sabato 11 aprile 2026 la Banca d’Italia apre al pubblico la propria sede di Bari con una giornata speciale dedicata alla scoperta dell’edificio e alla storia della moneta. Un appuntamento pensato per cittadini, appassionati e curiosi che vogliono conoscere da vicino il funzionamento del sistema. 🔗 Leggi su Baritoday.it Messina apre al pubblico la Zona Falcata: visite guidate a Forte S. Salvatore e beni storiciCittadini e turisti potranno prenotare percorsi organizzati con navette dedicate, scoprendo monumenti e testimonianze storiche custoditi dalla Marina... Visite guidate gratuite a "Grande come un virus", la nuova mostra al MusmePuò qualcosa di invisibile avere un impatto così straordinario per la vita sulla Terra? “Grande come un virus” è la nuova mostra temporanea del MUSME... Temi più discussi: La Banca d’Italia apre al pubblico la Sede di Bari; Bankitalia apre le porte, viaggio tra monete e storia economica. Le foto; Banca d'Italia più ricca grazie al boom dell'oro. E il bilancio va in utile (dopo due in perdita) grazie ai tassi; Blog | Bif&st 2026, a Bari la grande festa del cinema delle donne - Alley Oop. Viaggio nella storia delle monete, mostra in Bankitalia a BariMonete provenienti dagli scavi archeologici sul territorio e, per la prima volta, da indagini di polizia giudiziaria, coordinate dal nucleo carabinieri Tutela patrimonio culturale di Bari. Reperti ... ansa.it Crédit Agricole è davvero interessata a comprare BdM (ex Popolare di Bari)?BdM (ex Popolare di Bari) verso la privatizzazione. Crédit Agricole e altri gruppi osservano il dossier. msn.com Circolo Vela Bari protagonista a Messina: 3 sul podio alla Italia Cup Waszp - facebook.com facebook