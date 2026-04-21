Il proprietario della società ha confermato che il tecnico attuale continuerà a guidare la squadra anche nella prossima stagione. La decisione è stata comunicata dopo settimane di voci e speculazioni riguardanti il futuro di Gasperini. Nel frattempo, il direttore sportivo si prepara a lasciare il club, con un possibile addio già previsto nei prossimi giorni. La conferma ufficiale è arrivata tramite un comunicato del club.

Dan Friedkin ha rotto il silenzio: Gian Piero Gasperini resta al centro del progetto tecnico della AS Roma. Nonostante la violenta crisi diplomatica innescata dalle dichiarazioni di Claudio Ranieri, la proprietà statunitense ha comunicato ai vertici di Trigoria la volontà di proseguire con l’allenatore orobico, blindando una programmazione che rischiava il collasso mediatico e sportivo. La conferma di Gasperini accelera, di riflesso, l’epurazione dei quadri dirigenziali. Il direttore sportivo Frederic Massara è ufficialmente sotto esame: il rapporto mai decollato con il tecnico rende il suo addio a giugno l’ipotesi più accreditata. I Friedkin puntano a una ristrutturazione profonda della catena di comando, attualmente giudicata troppo esile e priva di figure intermedie capaci di gestire le crisi.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, Dan Friedkin blinda Gasperini: confermato il tecnico, Massara verso l’addio

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