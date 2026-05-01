Le attività di accoglienza dell’Opa sono state trasferite alla Fondazione Luigi Donato per Monasterio, mantenendo comunque la continuità delle iniziative. La decisione riguarda le attività svolte presso l’Ospedale del Cuore, che ora saranno gestite dalla nuova fondazione. La modifica si inserisce in un passaggio che mira a garantire la continuità del servizio senza modificare le modalità operative attuali.

Ospedale del Cuore, le attività di accoglienza passano alla Fondazione Luigi Donato per Monasterio. L’associazione ’ Un Cuore Un Mondo ’ trasferisce alla Fondazione la gestione delle foresterie presso l’Opa e il relativo supporto alle famiglie; anche le attività di volontariato fino ad oggi svolte dall’associazione passano alla ’Luigi Donato’. La Fondazione, nata con l’esclusiva finalità di sostenere Monasterio e i suoi due ospedali, di Pisa e di Massa, cresce e si rafforza. L’esperienza, la competenza e la storia trentennale dei volontari e delle volontarie dell’associazione ’Un Cuore Un Mondo’ entrano, quindi, a far parte di Fondazione Luigi Donato.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Svolta nell’accoglienza all’Opa. Le attività di ’Un cuore un mondo’ passano alla Fondazione Donato. Ma nel segno della continuità

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