In Romagna, la classifica dei venti migliori hotel della regione vede in testa strutture che si distinguono per il loro legame con il paesaggio naturale e architetture storiche come castelli. Tra le preferenze dei visitatori, alcune strutture sono ambientate in antichi manieri, mentre altre sono case di paglia, che rappresentano l’opzione più richiesta. Forlì non compare tra le strutture inserite nella lista delle prime venti.

? Domande chiave Quali sono le strutture che hanno conquistato il primato regionale?. Come si dividono le preferenze tra castelli storici e case di paglia?. Perché la provincia di Forlì è rimasta esclusa dai vertici?. Cosa deve cambiare l'ospitalità forlinese per tornare competitiva?.? In Breve Classifica basata su analisi incrociata dei punteggi della Top 100 regionale.. Successo guidato da castelli del '700 e alloggi in paglia.. Concentrazione di strutture premiate nelle province di Ravenna e Rimini.. Necessità per Forlì di puntare su modelli ricettivi più specifici.. Le province di Ravenna, Rimini e Forlì-Cesena mostrano volti opposti nella nuova classifica delle 20 strutture ricettive più apprezzate in Romagna.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Romagna, top 20 hotel: trionfano castelli e natura, Forlì resta fuori

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