Camminare tra castelli e natura | torna la marcia dei VII Castelli Gazzolesi

Il prossimo 18 aprile si terrà la ventiduesima edizione della marcia dei Sette Castelli Gazzolesi, una manifestazione podistica non competitiva che coinvolge partecipanti provenienti da diverse parti d’Italia e anche dall’estero. La gara si svolgerà lungo percorsi che attraversano castelli e ambienti naturali, ed è aperta a tutti, senza limiti di età o livello di preparazione. L’evento si svolge ogni anno, attirando un pubblico vario e appassionato.

Sabato 18 aprile 2026 si svolgerà la 22esima edizione della marcia dei Sette Castelli Gazzolesi, manifestazione podistica non competitiva a carattere nazionale e internazionale, a passo libero, aperta a tutti.La manifestazione è organizzata dalla Polisportiva VII Castelli di Gazzola in.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Ai Castelli torna l’Arte di Giovanni Pierluigi da Palestrina. Al via la rassegna “Fede e Bellezza” promossa dal Sistema Castelli RomaniPoiché gli studi storici collocano la nascita di Palestrina con pari probabilità nel 1525 o nel 1526, il 2026 rappresenta a pieno titolo un anno... 18 aprile: 22 anni di marcia tra castelli e storiaSabato 18 aprile 2026 si terrà la ventiduesima edizione della marcia dei Sette Castelli Gazzolesi, un appuntamento annuale che trasforma le colline...