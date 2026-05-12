Roma volata Champions | il Derby a mezzogiorno e il caso Dybala

La Roma si prepara agli eventi più intensi delle ultime stagioni, con una vittoria decisiva al minuto 101 contro il Parma che le ha regalato tre punti fondamentali. Nel frattempo, il Milan ha subito una sconfitta casalinga, mentre il derby si giocherà a mezzogiorno, segnando un cambio di orario per la sfida tra le due squadre. Inoltre, si è aperto un caso legato a Dybala, coinvolto in una questione legale ancora da chiarire.

La Roma si proietta verso i quindici giorni più caldi della sua stagione recente, rinvigorita dal pesantissimo successo ottenuto al centunesimo minuto contro il Parma e dal contemporaneo crollo interno del Milan. Secondo quanto riportato da Leggo a firma di F. Balzani, la Lega Serie A ha tracciato il sentiero per la volata Champions League, confermando per bocca dell’amministratore delegato Luigi De Siervo che il Derby della Capitale si disputerà domenica alle ore 12:30. La decisione, presa per garantire la contemporaneità con le altre sfide europee che vedranno impegnate Juventus, Milan, Como e Napoli, resta tuttavia soggetta al benestare definitivo di Questura e Prefettura, inizialmente orientate verso il posticipo al lunedì pomeriggio per evitare la sovrapposizione logistica con la finale degli Internazionali di tennis.🔗 Leggi su Sololaroma.it

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