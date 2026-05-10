Roma follia Champions al Tardini | Gasperini e il caso Dybala

Una vittoria che sa di Champions League e che si concretizza in modo imprevedibile, con un finale pieno di tensione. La partita si gioca al Tardini e vede coinvolti l’allenatore e il caso Dybala, con episodi che hanno acceso la discussione tra i tifosi e gli addetti ai lavori. La sfida si conclude con un risultato che nessuno si aspettava, lasciando spazio a molteplici interpretazioni sulle decisioni prese durante il match.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Una vittoria che profuma di Champions League e che arriva nel modo più rocambolesco possibile. La Roma espugna il Tardini superando il Parma per 2-3 grazie a un rigore trasformato da Donyell Malen al centunesimo minuto, un successo che permette ai giallorossi di agganciare il Milan a quota 67 punti in attesa del posticipo rossonero. La gara, definita a caldo come un confronto di altissimo profilo agonistico, ha visto i capitolini dominare il gioco per larghi tratti prima di subire la fiammata emiliana e trovare la forza di reagire in un finale vietato ai deboli di cuore. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, l’allenatore Gian Piero Gasperini ha espresso grande soddisfazione per lo spettacolo offerto, pur non nascondendo qualche rammarico per la gestione difensiva.🔗 Leggi su Sololaroma.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Roma, Gasperini ritrova il tridente: Dybala e Malen per la ChampionsA quattro giornate dal calare del sipario, la Roma di Gian Piero Gasperini recupera il suo arsenale pesante per tentare l’assalto disperato al quarto... Roma-Juve, Gasperini vede il traguardo: Dybala corre per la ChampionsA poche ore dall’alba di marzo, l’Europa League e l’imminente derby italiano contro il Bologna – con l’andata al Dall’Ara il 12 marzo ancora gravata... Argomenti più discussi: 127 fermi e 34 feriti: notte di follia a Parigi dopo l'approdo in finale del Psg; JUVE, ALZA IL LIVELLO; Paolo Calabresi: I miei genitori morti in 10 giorni, due anni dopo iniziò la mia follia. I travestimenti per sconfiggere il dolore; Arte, Asi Cultura presenta Stupenda Follia in mostra a Roma - Punto!.