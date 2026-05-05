Al Senato si è svolto un confronto istituzionale sul tema delle donne nelle Forze Armate, focalizzato sulle differenze di genere, la tutela dei diritti e gli strumenti di giustizia disponibili. L'evento ha visto la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni e delle forze armate, attirando un ampio pubblico interessato alle questioni legate alla parità di genere e alle modalità di tutela nei contesti militari. L'incontro ha suscitato attenzione e coinvolgimento tra i presenti.

Roma – Un confronto istituzionale, di alto profilo, accolto con grande partecipazione e interesse dal mondo militare, dal titolo “Donne nelle Forze Armate: differenze di genere, tutela dei diritti e strumenti di giustizia”, avrà luogo presso la Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani – Senato della Repubblica, in programma l’11 maggio su iniziativa del Senatore Marco Silvestroni e a cura degli Avvocati Michela Scafetta e Floriana De Donno. L’evento nasce con l’obiettivo di aprire un confronto serio, autorevole e multidisciplinare sul ruolo delle donne all’interno delle Forze Armate, affrontando temi di grande attualità quali la tutela dei diritti, le differenze di genere, le criticità legate agli ambienti militari e gli strumenti di protezione e giustizia oggi disponibili.🔗 Leggi su Primacampania.it

© Primacampania.it - Al Senato confronto istituzionale sul tema “Donne nelle Forze Armate: differenze di genere, tutela dei diritti e strumenti di giustizia”

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