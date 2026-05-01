Una donna è deceduta dopo essere stata investita da una ruspa al mare. In seguito all’incidente, le aziende Consar e Unipol si sono costituite come parti civili nel procedimento giudiziario, presentando rispettivamente un avvocato di fiducia. Il giudice aveva già disposto la costituzione di parte civile da parte delle due società, che ora chiedono di poter uscire dal processo.

Come aveva disposto il giudice, si sono costituiti sia Consar, indicata come committente del lavoro di spianamento dune (avvocato Nicola Gramantieri) che Unipol (avvocati Mauro Brighi e Valentina Fussi). E hanno depositato una memoria con la quale in via preliminare chiedono l’estromissione dal processo. In sintesi hanno lamentato di non avere potuto prendere parte agli accertamenti tecnici irripetibili: in special modo a quelli del 27 luglio scorso per la ricerca di stupefacenti sulla ruspa guidata dall’imputato. Unipol ha inoltre sostenuto che comunque la polizza era facoltativa. Le altri parti si sono invece opposte e hanno insistito sul fatto che sia Unipol che Consar avrebbero in fondo potuto prendere parte agli accertamenti.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Uccisa dalla ruspa al mare. Consar e Unipol chiedono di uscire dal processo

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