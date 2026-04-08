A Roma, il 22 aprile, apre una nuova sede dedicata all’arte in via Gregoriana 40, sotto il nome della Società delle Api. In occasione dell’inaugurazione, viene presentata la mostra collettiva intitolata Soglia – Common Acts, curata da Francis Offman. La mostra rimarrà aperta al pubblico fino al 23 settembre, offrendo l’opportunità di ammirare le opere di diversi artisti all’interno di uno spazio dedicato alla cultura.

La Società delle Api inaugura il 22 aprile a Roma, in via Gregoriana 40, la mostra collettiva Soglia – Common Acts, un progetto curato da Francis Offman che rimarrà esposto fino al 23 settembre. L’iniziativa segna l’apertura della nuova sede capitolina dell’organizzazione non profit, guidata dalla collezionista Silvia Fiorucci. L’evento mira a trasformare lo spazio espositivo in un luogo di interazione e condivisione tra diverse generazioni di creativi. Il percorso sensoriale accoglie i visitatori con l’odore del caffè tostato e l’uso di vernici glitterate sulle pareti per manipolare la luce. Un elemento centrale è un grande arazzo posizionato sul pavimento, che richiede agli ospiti di camminare scalzi per favorire un contatto diretto con l’opera. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roma, arte a piedi scalzi: nasce la nuova sede Società delle Api

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