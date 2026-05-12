Nella giornata degli ottavi di finale del torneo, Swiatek ha battuto Osaka in due set, mentre Rybakina ha superato Pliskova nello stesso turno. Swiatek ha contrastato l'attacco di Osaka, mantenendo il controllo dello scambio, mentre Rybakina ha dominato con la sua potenza, portando a casa la vittoria contro Pliskova. Entrambe le partite si sono concluse con risultati netti, aprendo la strada ai quarti di finale.

? Punti chiave Come ha fatto Swiatek a neutralizzare l'aggressività di Naomi Osaka?. Perché il gioco di Pliskova è crollato davanti alla potenza di Rybakina?. Quale tattica ha permesso a Pegula di superare la resistenza di Potapova?. Chi affronteranno le favorite nei prossimi quarti di finale a Roma?.? In Breve Swiatek vince 6-2 6-1 e affronterà Jessica Pegula nei quarti di finale.. Rybakina batte Pliskova 6-0 6-2 e sfiderà Elina Svitolina nel prossimo turno.. Pegula supera Potapova 7-6(6) 6-2 dopo un primo set combattuto.. Pliskova subisce un primo set vinto da Rybakina in soli 21 minuti.. Iga Swiatek ha travolto Naomi Osaka con un 6-2 6-1 a Roma lunedì, mentre Elena Rybakina ha limitato Karolina Pliskova a soli due game nel match conclusosi con un 6-0 6-2.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roma, Swiatek e Rybakina travolgono Osaka e Pliskova agli ottavi

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