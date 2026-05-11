A Roma, nel torneo degli ottavi di finale, si sfidano sul campo centrale la testa di serie Swiatek e Osaka. La partita mette in palio un passaggio ai quarti e si presenta come un confronto tra due giocatrici di alto livello. Nel frattempo, Gauff si prepara ad affrontare Jovic, cercando di gestire la potenza della giovane avversaria. La giornata promette sfide intense e ricche di emozioni.

? Punti chiave Chi riuscirà a superare la sfida tra Swiatek e Osaka?. Come farà Gauff a gestire la potenza della giovane Jovic?. Perché la sconfitta di Paolini cambia gli equilibri del tabellone?. Chi potrà mantenere la lucidità dopo l'eliminazione di Sabalenka?.? In Breve Sabalenka eliminata sabato scorso da Sorana Cirstea agli ottavi di finale.. Elena Mertens batte Jasmine Paolini al terzo set dopo tre match point mancati.. Elena Rybakina testa di serie numero 2 affronta Karolina Pliskova in campo.. Anna Kalinskaya conduce per 3-0 nei precedenti diretti contro Jelena Ostapenko.. Lunedì 11 maggio 2026, gli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia a Roma introducono la seconda settimana del torneo con un programma che vede Coco Gauff affrontare Iva Jovic e Naomi Osaka sfidare Iga Swiatek sulla BNP Paribas Arena.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roma, ottavi infuocati: Swiatek e Osaka si sfidano sulla centrale

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

WTA Roma 2026, Gauff si testa con Jovic. Promette scintille la sfida Swiatek-OsakaAumenta l’importanza della posta in palio, cresce l’intensità delle partite e ogni punto pesa sempre di più nel lungo sprint che condurrà all’atto...

Madrid Open: Sabalenka e Osaka si sfidano, Darderi e Cobolli in campo? Cosa sapere Sabalenka e Osaka si sfidano a Madrid tra gli ottavi di finale femminili.