WTA Indian Wells 2026 Swiatek e Rybakina agli ottavi Eliminata Andreeva

Alle prime fasi del WTA Indian Wells 2026, Swiatek e Rybakina hanno raggiunto gli ottavi di finale, mentre Andreeva è stata eliminata. La parte bassa del tabellone del torneo WTA 1000 sta mostrando i primi risultati ufficiali. Le giocatrici si sono affrontate in match che hanno definito le qualificate alla prossima fase del torneo.

Si sono delineati anche gli ottavi di finale nella parte bassa del tabellone del WTA 1000 di Indian Wells. Avanza Iga Swiatek, testa di serie numero due, che si prende la rivincita nei confronti della greca Maria Sakkari, che l'aveva battuta nei quarti a Doha. Questa volta la polacca vince agevolmente per 6-3 6-2 in un'ora e venticinque minuti di gioco e adesso se la vedrà con la ceca Karolina Muchova, vincitrice proprio a Doha, che ha spazzato via la croata Antonia Ruzic con un perentorio 6-0 6-3. Avanza anche la kazaka Elena Rybakina. La testa di serie numero tre ha superato con un duplice 6-4 l'ucraina Marta Kostyuk in poco meno di un'ora e mezza di gioco.