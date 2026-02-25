‘Non voleva che si separasse dal figlio’ | agguato con l’ascia a Roma nuora colpita alla testa in strada

Attimi di terrore nel quartiere Gianicolense. Un agguato in pieno giorno, in una strada trafficata di quartiere. Un’ascia brandita contro una donna che stava semplicemente tornando a casa dopo aver accompagnato i figli a scuola. È accaduto a Roma, nel quartiere Gianicolense, in via di Bravetta, poco prima delle 9 del mattino del 25 febbraio. Un uomo di 85 anni ha colpito la nuora, 41enne, con diversi fendenti alla testa e alle mani. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, l’anziano non avrebbe accettato la decisione della donna di separarsi dal figlio. Un dissidio familiare che si sarebbe trasformato in violenza brutale. L’agguato in via di Bravetta: cosa è successo. La 41enne aveva appena lasciato i tre figli a scuola e stava rientrando verso casa. All’altezza del civico 26 di via di Bravetta, nel quartiere Gianicolense, si sarebbe trovata davanti il suocero armato di accetta. L’uomo, secondo quanto ricostruito, l’avrebbe colpita più volte, provocandole ferite lacero-contuse al cuoio capelluto e alla mano nel tentativo di difendersi dai colpi. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

