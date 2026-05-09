Incidente mortale a Torre Annunziata Giuseppe muore sul colpo | aveva 24 anni
Nella notte a Torre Annunziata, un incidente stradale ha causato la morte di un giovane di 24 anni. L’incidente è avvenuto in via Settetermini e ha coinvolto un'automobile. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per il conducente non c’è stato nulla da fare. La vittima è deceduta sul colpo. La strada è stata chiusa temporaneamente per le operazioni di ricostruzione.
Tragico incidente stradale nella notte a Torre Annunziata, in provincia di Napoli. Un giovane di 24 anni, Giuseppe Vangone, ha perso la vita dopo un violento impatto avvenuto in via Settetermini. Altri due ragazzi che viaggiavano con lui sono rimasti gravemente feriti e sono attualmente ricoverati in prognosi riservata. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della sezione Radiomobile della Compagnia di Torre Annunziata, intervenuti sul posto dopo la segnalazione del sinistro, una Fiat Panda con a bordo tre giovani sarebbe finita contro un muro per cause ancora in fase di accertamento. All’arrivo dei militari e dei sanitari del 118, la situazione è apparsa subito gravissima.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
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