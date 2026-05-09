Incidente mortale a Torre Annunziata Giuseppe muore sul colpo | aveva 24 anni

Nella notte a Torre Annunziata, un incidente stradale ha causato la morte di un giovane di 24 anni. L’incidente è avvenuto in via Settetermini e ha coinvolto un'automobile. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per il conducente non c’è stato nulla da fare. La vittima è deceduta sul colpo. La strada è stata chiusa temporaneamente per le operazioni di ricostruzione.

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