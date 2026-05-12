Un nuovo capitolo si apre negli ottavi di finale di un torneo di tennis a Roma, dove un giocatore fuori dalla top 100 si prepara ad affrontare il numero uno del ranking. La sfida tra due connazionali, uno dei quali ha appena raggiunto un record imbattuto, sta attirando molte attenzioni. La partita si preannuncia come una delle più interessanti della giornata, con la possibilità di vedere un risultato inaspettato.

? Punti chiave Come può un giocatore fuori dalla top 100 fermare il numero uno?. Quale record imbattuto rischia di cadere nel derby tra connazionali?. Chi è l'ultimo italiano ad aver battuto Sinner in un derby?. Cosa deve cambiare nel gioco di Pellegrino per scardinare Sinner?.? In Breve Pellegrino ha battuto Gaston, Landaluce, Nardi e Tiafoe per raggiungere gli ottavi.. Sinner vanta 18 vittorie consecutive e 41 successi su 47 contro italiani.. L'ultimo italiano a battere Sinner in campo è stato Salvatore Caruso nel 2020.. Il match si disputerà al Centrale degli Internazionali BNL d'Italia 2026.. Il Centrale degli Internazionali BNL d’Italia 2026 si prepara a ospitare un ottavo di finale inedito tra Jannik Sinner e Andrea Pellegrino, dopo la scalata del pugliese nel tabellone di Roma.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roma, sfida folle: Pellegrino sfida Sinner negli ottavi di finale

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