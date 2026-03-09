Indian Wells | Sinner ok Cobolli ko Jannik negli ottavi sfida Fonseca

A Indian Wells, Jannik Sinner ha superato Shapolapov negli ottavi di finale, vincendo in poco più di un’ora con un punteggio di 6-1, 6-1. Dopo uno spavento nel primo game, il tennista italiano ha preso rapidamente il controllo della partita e si è garantito l’accesso ai quarti del torneo ATP 1000. Cobolli è invece stato eliminato.

Uno spavento dopo il primo game e poi Jannik Sinner ha messo subito le cose a posto liquidando Shapolapov in poco più di un’ora con un perentorio 6-1, 6-1, guadagnando così l’accesso al torneo Atp 1000 di Indian Wells. Il prossimo avversario del numero due al mondo sarà Joao Fonseca. Dopo tanti potenziali incroci, mai raggiunti dal giocatore brasiliano, i due tennisti s’incrociano per la prima volta agli ottavi di finale del Masters 1000 di Indian Wells. Sinner ci arriva senza aver lasciato fin qui nemmeno un set, mentre Fonseca forte di una gran vittoria con Tommy Paul. Jannik soddisfatto Jannik è apparso in buona condizione e con voglia di scherzare anche durante la conferenza stampa. 🔗 Leggi su Panorama.it

