Durante un'intervista a Sky Sport, Vincenzo Montella, commissario tecnico della Turchia, ha parlato delle relazioni all’interno dello spogliatoio della Roma, analizzando in modo diretto le dinamiche di potere tra i diversi membri. In particolare, ha commentato le differenze tra i due allenatori, Gasperini e Ranieri, sottolineando che senza il supporto della società, il ruolo dell’allenatore diventa centrale e determinante.

Intervenendo ai microfoni di Sky Sport, il commissario tecnico della Turchia Vincenzo Montella ha scomposizionato le dinamiche di potere che regolano lo spogliatoio della AS Roma, offrendo una chiave di lettura tecnica sulla frattura tra Gian Piero Gasperini e l’assetto dirigenziale. Montella ha inquadrato il fattore ambientale come una variabile strutturale non trascurabile: “Ci sono pressioni anche per il numero dei tifosi. La pressione è notevole, ma ti dà un amore che a volte ti fa volare. Può essere anche un’arma a doppio taglio”. In un contesto così polarizzato, l’assenza di una linea di comando univoca rischia di trasformare il supporto della piazza in un elemento di instabilità per l’efficacia del progetto tecnico.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, Montella: “Gasperini-Ranieri? Senza società il fulcro è l’allenatore”

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