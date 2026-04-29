L’allenatore di una squadra italiana ha commentato la rottura tra due tecnici di club rivali, definendola un peccato. La nazionale ha già ottenuto la qualificazione mondiale, mentre l’attenzione si sposta ora sul calcio italiano, tra ricordi e valutazioni sulle scelte tecniche. In questo quadro, si discute di come le dinamiche interne possano influenzare il panorama sportivo del paese.

La qualificazione mondiale già in tasca e uno sguardo sempre rivolto verso l’Italia, tra nostalgia e analisi critica. Vincenzo Montella, attuale commissario tecnico della Turchia, ha rilasciato una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport per fare il punto sulla sua carriera internazionale e sul momento turbolento vissuto dalla Roma, club a cui resta legato da una storia indelebile sia in campo che in panchina. Il tecnico campano ha affrontato i temi caldi del calcio moderno, dalla frattura tra Gian Piero Gasperini e Claudio Ranieri fino alle riforme strutturali necessarie per ridare fiato a una Serie A ormai distante dai fasti di un tempo. Sull’incendio mediatico e tecnico divampato a Trigoria, Montella ha preferito mantenere una postura di rispettosa prudenza, pur non nascondendo il proprio dispiacere per le recenti dinamiche interne.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Montella: “Roma, peccato la rottura Gasperini-Ranieri”

Notizie correlate

Leggi anche: Ranieri-Gasperini è rottura: la Roma cambia allenatore?

Roma, Montella: “Gasperini-Ranieri? Senza società il fulcro è l’allenatore”Intervenendo ai microfoni di Sky Sport, il commissario tecnico della Turchia Vincenzo Montella ha scomposizionato le dinamiche di potere che regolano...

Panoramica sull’argomento

Argomenti più discussi: Montella: Gasp-Ranieri? È un peccato per tutti. I tifosi avevano fiducia in questo nuovo corso; ?Caso Ranieri-Gasperini, parla Montella: Società presente? Serve armonia.

Cos'è successo tra Ranieri e Gasperini nella Roma: la ricostruzioneProprio all'ultima curva del campionato, la Roma ha annunciato la separazione da Claudio Ranieri. L'ex allenatore è stato sollevato dall'incarico di Senior Advisor del club a poche settimane dalla fin ... calciomercato.com

Montella: Ranieri-Gasperini? Se la società è presente e non c'è armonia, è un problemaMontella: Ranieri-Gasperini? Se la società è presente e non c'è armonia, è un problema - A.S. Roma - Vincenzo Montella è stato ospite di Sky Calcio Club. L'ex attaccante e allenatore della ... - Mario ... marione.net

Il pensiero di Carlo Verdone sulla rottura tra Gasperini e Ranieri - facebook.com facebook

#Ranieri via, #Gasperini nuovo re di Roma. E un'altra figura si prepara all'uscita... x.com