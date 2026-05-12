Roma legge insieme con Baricco | il 17 giugno La tempesta silenziosa invade la Capitale

Il 17 giugno, a Roma, si terrà un evento dedicato alla lettura con la partecipazione di Alessandro Baricco. La manifestazione si intitola “La tempesta silenziosa” e coinvolgerà la città in un’esperienza collettiva incentrata sulla forza della lettura. La giornata vedrà momenti di incontro e condivisione, con l’obiettivo di promuovere il valore della lettura tra i cittadini.

È una Roma che legge insieme ad Alessandro Baricco: il 17 giugno “ La tempesta silenziosa ” attraverserà la Capitale con una grande esperienza collettiva dedicata alla forza della lettura. Un titolo evocativo, quasi paradossale, che ci suggerisce un’invasione senza rumore: non fatta di clamore, ma di pagine, voci e ascolto condiviso. Per una sera, Roma diventerà il teatro diffuso di un rito culturale capace di unire luoghi, persone e immaginazione. Roma legge (con) Baricco il 17 giugno: “La tempesta silenziosa” invade la Capitale. Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Alle 20.47 del 17 giugno, allo Stadio Palatino, Alessandro Baricco aprirà la lettura de Le notti bianche di Fëdor Dostoevskij davanti a migliaia di persone.🔗 Leggi su Funweek.it

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