Legge elettorale trattativa con le opposizioni in salita Salta anche il voto su Roma Capitale

Dopo il referendum sulla giustizia, si susseguono tensioni tra le forze politiche e i membri del governo. Nel frattempo, la trattativa sulla legge elettorale incontra difficoltà e il voto su Roma Capitale è stato rinviato. Si intensificano così le fibrillazioni in Parlamento, con alcuni esponenti che hanno già annunciato passi indietro rispetto alle posizioni iniziali.

Nel day after del referendum sulla giustizia, tra il passo indietro di Bartolozzi e Delmastro e le tensioni esplicite tra palazzo Chigi e Daniela Santanchè, si affaccia un’altra discussione spinosa, quella dedicata alla legge elettorale. Il 31 marzo in commissione Affari costituzionali alla Camera inizierà l’esame del testo. A dare l’annuncio in aula è Nazario Pagano di Forza Italia, presidente della prima commissione a Montecitorio. Insieme alla proposta del centrodestra ce ne saranno altre otto, sempre su materie elettorali, presentate anche dalle opposizioni. Dopo la sconfitta referendaria c’è chi si chiede se per la maggioranza su questo dossier non sia meglio cercare il dialogo, per raggiungere un testo base condiviso e scansare l’ipotesi della fiducia. 🔗 Leggi su Open.online

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