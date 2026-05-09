Lazio-Inter 0-3 | Chivu domina all' Olimpico Romagnoli espulso salta il derby

All'Olimpico, la Lazio viene sconfitta per 3-0 dall'Inter, che conquista la vittoria senza particolari difficoltà. L'incontro si svolge in un contesto in cui l'allenatore della Lazio effettua numerosi cambiamenti in vista della finale di Coppa Italia, che si giocherà sempre contro i nerazzurri. Durante la partita, Romagnoli viene espulso, lasciando la squadra in dieci uomini e precludendo la possibilità di recuperare il risultato.

La Lazio cade per tre a zero all'Olimpico contro l'Inter Campione d'Italia. Sarri cambia tanto in vista della finale di Coppa Italia proprio a Roma e sempre contro i nerazzurri e la squadra di Chivu passa senza fatica. Lautaro Martinez già nel primo tempo indirizza il match con un gol e un assist.🔗 Leggi su Romatoday.it

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