Roma-Lazio rinviata a lunedì ma la Lega fa ricorso al Tar
La partita tra Roma e Lazio prevista per questa settimana è stata rinviata a lunedì, ma la Lega ha deciso di presentare ricorso al Tar. La questione riguarda il calendario della 37ª giornata di Serie A, che sta creando diverse discussioni tra le società coinvolte. Per ora, non ci sono ulteriori dettagli sulle motivazioni ufficiali del ricorso o sulle eventuali conseguenze di questa decisione.
Il programma della 37ª giornata di Serie A sta diventando sempre più un caso. Ma andiamo con ordine, partendo dalla fine. L'atteso derby tra Roma e Lazio si giocherà lunedì 18 maggio alle ore 20:45. Lo ha reso noto all'ora di pranzo la Prefettura della Capitale, sottolineando che lo slittamento della partita tra giallorossi e biancocelesti è legato alla concomitanza con la finale degli Internazionali d’Italia al Foro Italico, programmata da tempo nella fascia pomeridiana di domenica 17 maggio, che vedrà in campo con ogni probabilità Jannik Sinner. Ecco la nota ufficiale: "Alla luce delle valutazioni effettuate in sede di Comitato provinciale...🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Women Roma-Lazio 1-0 | 13ª giornata | Serie A Tesys 2025/2026
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