Roma-Lazio rinviata a lunedì ma la Lega fa ricorso al Tar

La partita tra Roma e Lazio prevista per questa settimana è stata rinviata a lunedì, ma la Lega ha deciso di presentare ricorso al Tar. La questione riguarda il calendario della 37ª giornata di Serie A, che sta creando diverse discussioni tra le società coinvolte. Per ora, non ci sono ulteriori dettagli sulle motivazioni ufficiali del ricorso o sulle eventuali conseguenze di questa decisione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui