A che ora si gioca Roma-Lazio? Ultima parola al Prefetto

Il derby tra Roma e Lazio è previsto per domenica 17 maggio alle 12.30. Tuttavia, l’orario rimane soggetto a conferma, con la decisione finale che spetta al Prefetto. La data e l’ora sono state comunicate ufficialmente, ma non sono ancora definitive. La partita si giocherà nello stadio della capitale, anche se eventuali variazioni potrebbero essere comunicate nelle prossime ore.

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