A che ora si gioca Roma-Lazio? Ultima parola al Prefetto

Da cdn.ilfaroonline.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il derby tra Roma e Lazio è previsto per domenica 17 maggio alle 12.30. Tuttavia, l’orario rimane soggetto a conferma, con la decisione finale che spetta al Prefetto. La data e l’ora sono state comunicate ufficialmente, ma non sono ancora definitive. La partita si giocherà nello stadio della capitale, anche se eventuali variazioni potrebbero essere comunicate nelle prossime ore.

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Roma, 12 maggio 2026 – Il derby tra Roma e Lazio è stato programmato per domenica 17 maggio alle 12.30, ma l’orario non può ancora essere considerato definitivamente blindato. La Lega Serie A ha inserito la stracittadina nella fascia del pranzo, insieme alle altre gare legate alla corsa europea, ma sulla gestione dell’evento resta decisivo il passaggio in Prefettura. La scelta nasce dall’esigenza di garantire la contemporaneità tra le partite che possono incidere sulla classifica nelle zone alte. Nello stesso orario sono infatti previste anche Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Pisa-Napoli, con quest’ultima gara che potrebbe essere spostata alle 18 qualora non fosse più necessaria la contemporaneità.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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