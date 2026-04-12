Napoli Conte prima del match con il Parma | Champions League obiettivo importante ma guardiamo anche chi ci sta davanti…
Prima della partita contro il Parma, l’allenatore del Napoli ha parlato di come la qualificazione in Champions League rappresenti un obiettivo importante per la squadra. Ha aggiunto che è fondamentale prestare attenzione anche alle avversarie che si trovano davanti in classifica. Le sue dichiarazioni sono state rilasciate a DAZN poco prima dell’inizio della sfida.
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