La stop volley del prefetto | decide lui quando si gioca il derby di Roma La Lega Calcio è in stato confusionale | il commento

Il derby di Roma sarà programmato secondo le decisioni del prefetto, che ha l’ultima parola sulla data e l’orario della partita. La Lega Calcio si trova in una situazione di incertezza, con diverse voci che si susseguono sulla gestione degli eventi sportivi. Nel frattempo, il responsabile della Lega di Serie A ha espresso pubblicamente che la pirateria digitale rappresenta una minaccia per il calcio, richiamando l’attenzione sui problemi legati alla tutela dei diritti.

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“La pirateria uccide il calcio”. Così disse Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega di Serie A. All’orizzonte non si vede però Capitan Uncino, ma una storia surreale come quella del derby di Roma, che spiega molto sullo stato comatoso del nostro sport più popolare (occhio però al tennis, prima o poi con questi chiari di luna avverrà il sorpasso). E in questa comica della stracittadina della capitale, c’è molto tennis: è stata calendarizzata inizialmente domenica 17 maggio alle 12.30 e poi, scoperta con quasi un anno di ritardo la contemporaneità della finale degli Internazionali di Roma, è stata rimbalzata come una pallina in uno scambio estenuante: dritto, rovescio, passante, contropassante, smorzata, ribattuta.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - La stop volley del prefetto: decide lui quando si gioca il derby di Roma. La Lega Calcio è in stato confusionale | il commento ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Quando si gioca il derby della Capitale? C'è l'annuncio della Lega calcio: scelto l'orario Roma-Lazio, quando si gioca: ecco la decisione del prefettoAlla luce delle valutazioni effettuate in sede di Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, con particolare riferimento ai profili...