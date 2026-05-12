Roma-Lazio il derby sarà lunedì alle 20 | 45 Ora è ufficiale

È arrivata l’ufficialità: il derby tra le due squadre romane si disputerà lunedì alle 20:45. La partita, inizialmente prevista in una fascia oraria diversa, si svolgerà in serata, confermando le decisioni della Lega. La variazione di data e orario è stata comunicata ufficialmente dagli organizzatori, senza ulteriori modifiche o aggiornamenti.

Ora è ufficiale. Il derby Roma-Lazio si giocherà lunedì alle 20:45. Non domenica alle 12:30, quindi, come annunciato dal presidente della Lega. Cambia dunque il calendario della Serie A per quanto riguarda il derby e non solo. La sfida, inizialmente prevista per il fine settimana, è stata.🔗 Leggi su Romatoday.it

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