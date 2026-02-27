Stracittadina SOLD out Oggi sarà ufficiale | il derby domenica 8 marzo alle 20.45

La partita tra le due squadre della città ha già registrato il tutto esaurito, con i biglietti venduti. L’appuntamento sportivo è previsto per domenica 8 marzo alle 20.45, come anticipato nelle comunicazioni ufficiali della Lega Calcio. L’evento attirerà certamente un grande pubblico, pronto a sostenere le proprie squadre. L’orario stabilito è ormai confermato e non ci sono variazioni previste.

Manca solo l’annuncio ufficiale, che arriverà in giornata quando la Lega Calcio renderà noti anticipi e posticipi dei prossimi turni, ma pare scontato che il prossimo derby si giocherà domenica 8 marzo alle 20.45. Fino a pochi giorni fa tutto era ancora in bilico, perché in caso di qualificazione dell’ Inter agli ottavi di Champions League molto probabilmente ci sarebbe stato l’anticipo al sabato 7 (alle ore 18). Dopo l’eliminazione dei nerazzurri dalla competizione continentale per mano del Bodo, sembrano non esserci più dubbi e quindi le luci di San Siro si accenderanno la domenica sera. La formazione di Chivu, dunque, la prossima settimana disputerà prima la semifinale d’andata di Coppa Italia martedì 3 marzo a Como e poi la stracittadina milanese, che si giocherà in casa del Diavolo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

MILANO – La Lega Serie A ha reso noto il programma della 27ª giornata di Serie A e delle semifinali di Coppa Italia.