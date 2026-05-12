Roma-Lazio Abodi | Ricorrere al giudice è errore in partenza -RPT

Il ministro dello sport ha commentato la situazione tra le due squadre di calcio, affermando che ricorrere al giudice rappresenta un errore fin dall'inizio. Ha sottolineato che arrivare a questa fase significa aver perso l’opportunità di risolvere la questione in modo diverso, e che l’atto di rivolgersi a un giudice indica come si sia partiti. Le sue dichiarazioni sono state fatte in occasione di un evento a Roma.

— ripetizione con testo corretto — Roma, 12 mag. (askanews) – “Quando si arriva a questo punto già si è persa l’occasione, che ci si ritrovi davanti a un giudice secondo me è il segnale non soltanto di come si è arrivati ma di come si è partiti”. Così il Ministro dello sport Andrea Abodi a margine dell’incontro al Quirinale delle finaliste di Coppa Italia con il Presidente della Repubblica in relazione alla volontà da parte della Lega di ricorrere al Tar per la decisione del Prefetto di spostare al lunedì sera il derby Roma-Lazio di campionato. “Ci sono sempre delle lezioni e ogni volta è una lezione nuova, ma ci sono state pure quelle precedenti.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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