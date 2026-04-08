Lazio Vocalelli difende i tifosi | C’è un errore di partenza il problema non sono loro ma la gestione della società Le trasmissioni devono essere…

Oggi pomeriggio, durante una trasmissione radiofonica, si è discusso dello sciopero dei tifosi della Lazio che hanno deciso di non frequentare lo stadio fino alla fine della stagione. Vocalelli ha preso parola per difendere i supporter, affermando che il problema non sono loro, ma la gestione della società. Ha anche sottolineato che le trasmissioni dovrebbero essere…