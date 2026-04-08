Lazio Vocalelli difende i tifosi | C’è un errore di partenza il problema non sono loro ma la gestione della società Le trasmissioni devono essere…
Oggi pomeriggio, durante una trasmissione radiofonica, si è discusso dello sciopero dei tifosi della Lazio che hanno deciso di non frequentare lo stadio fino alla fine della stagione. Vocalelli ha preso parola per difendere i supporter, affermando che il problema non sono loro, ma la gestione della società. Ha anche sottolineato che le trasmissioni dovrebbero essere…
Oggi pomeriggio a “Radio Radio” come spesso succede si è parlato dello sciopero dei tifosi biancocelesti che hanno deciso di disertare lo stadio fino a fine stagione. Il giornalista Alessandro Vocalelli ha voluto prendere la loro difesa, criticando il presidente Claudio Lotito. Il ragionamento fatto da Vocalelli si inserisce in un tema ricorrente nel dibattito. L'articolo Lazio, Vocalelli difende i tifosi: “C’è un errore di partenza, il problema non sono loro, ma la gestione della società. Le trasmissioni devono essere.” proviene da. Potrebbe interessarti:. Lotito, Vocalelli tuona: “Questo modo di comunicare non va bene. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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Si parla di: Vocalelli e le sue considerazioni sullo stadio vuoto.
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