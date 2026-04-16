Durante un evento tenutosi a San Siro, il ministro per lo Sport e per i Giovani ha dichiarato che attendere ancora rappresenta un errore nel contesto del commissariamento della Figc. Ha osservato come altri settori dello sport si siano già adattati e abbiano modificato le proprie strategie, mentre la situazione attorno alla federazione sembra richiedere interventi più decisi. Le sue parole sono state pronunciate sul palco davanti a un pubblico presente all’evento.

Andrea Abodi, ministro per lo Sport e per i Giovani, è intervenuto dal palco dell’evento Il Foglio a San Siro: “Il resto dello sport si è evoluto, si è posto domande, ha cambiato strategie. Ha seminato e poi sta raccogliendo: le cose non succedono per caso. Il tennis è un fiore all’occhiello, tante discipline trovano spazio. Il rugby comincia ad avere risultati incoraggianti, il baseball. Ogni disciplina dimostra di sapere diventare scuola, senza aspettare un campione. Non siamo riusciti ad andare ai Mondiali, e stiamo facendo un danno ai giovani: non è che abbiamo sbagliato due rigori con Jorginho o due rigori questa volta (il riferimento è alle frasi autoassolutorie di Gravina nella lunare intervista al Corriere della Sera).🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Abodi e il commissariamento Figc: “Aspettare ancora è un errore”

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