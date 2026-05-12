Roma Khachanov travolge Prizmic e punta ai quarti | Jodar vola via

Il match tra Khachanov e Prizmic si è concluso con una netta vittoria del primo, che ha dominato l’incontro senza grandi difficoltà. Prizmic ha dovuto adattarsi a un dolore muscolare che ha influenzato la sua strategia, portandolo a commettere più errori e a perdere terreno nel punteggio. Nel frattempo, Khachanov ha continuato a mantenere alta la concentrazione, portandosi avanti e assicurandosi un posto nei quarti di finale.

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? Domande chiave Come ha fatto Khachanov a superare la crisi fisica di Prizmic?. Perché il dolore muscolare ha cambiato la tattica del croato?. Chi è il teenager che ha raggiunto i quarti come Djokovic?. Come influirà la vittoria russa sulla sfida contro Casper Ruud?.? In Breve Khachanov affronterà Casper Ruud nei quarti di finale alla SuperTennis Arena. Prizmic ha subito una contrattura alle cosce richiedendo l'intervento del fisioterapista. Jodar batte Tien 6-1 6-4 diventando primo adolescente ai quarti dai tempi di Djokovic 2007. Il torneo ha celebrato Nicola Pietrangeli con il passaggio delle bandiere tricolori. Karen Khachanov ha conquistato i quarti di finale degli Internazionali BNL d’Italia battendo Dino Prizmic per 6-1 7-6(2) nella SuperTennis Arena di Roma, mentre Rafael Jodar ha superato Tien con 6-1 6-4.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Roma, Khachanov travolge Prizmic e punta ai quarti: Jodar vola via ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Madrid, spettacolo di Sinner ai quarti: batte Jodar e vola in semifinaleMadrid, 29 aprile 2026 – Jannik Sinner c’è: il fuoriclasse azzurro è il primo semifinalista del Masters 1000 di Madrid. Leggi anche: Sinner travolge Norrie e vola ai quarti: Madrid è (ancora) casa sua