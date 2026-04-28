Jannik Sinner ha conquistato la qualificazione ai quarti di finale del torneo di Madrid dopo aver sconfitto in due set il suo avversario. Con questa vittoria, il tennista italiano ha raggiunto la sua 25ª vittoria consecutiva nei Masters 1000. Durante l'incontro, ha espresso alcune critiche riguardo agli orari delle sessioni serali, ritenendoli troppo tardivi. La partita si è conclusa con un risultato netto e senza precedenti per Sinner.

Jannik Sinner continua a dettare legge sulla terra rossa di Madrid. L’azzurro supera con autorità Cameron Norrie con il punteggio di 6-2 7-5e conquista l’accesso ai quarti del Madrid Open, eguagliando il suo miglior risultato alla Caja Mágica. Una prestazione solida, quasi sempre in controllo, chiusa in un’ora e 26 minuti. Il primo set scorre senza intoppi: due break e ritmo imposto fin dall’inizio, nonostante un leggero calo fisico iniziale subito riassorbito. Più combattuto il secondo parziale, con Norrie capace di strappare un controbreak e tenere aperta la partita. Ma nel momento decisivo, Sinner alza il livello e chiude evitando il tie-break.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Sinner travolge Norrie e vola ai quarti: Madrid è (ancora) casa sua

Notizie correlate

Sinner travolge Norrie in due set e vola ai quarti di finale a MadridUna gara gestita con grande tranquillità, specialmente nel mini-passaggio a vuoto durante il secondo set: Jannik Sinner archivia la pratica Cameron...

Sinner vola ai quarti a Madrid, battuto Norrie in due setJannik Sinner si qualifica ai quarti di finale del “Mutua Madrid Open”, quarto Masters 1000 stagionale in corso sulla terra battuta della “Caja...

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Sinner quando gioca a Madrid? Norrie agli ottavi di finale. Orario, dove vederla (tv e streaming) e precedenti; Sinner vola agli ottavi a Madrid, ora punta al record di 5 vittorie consecutive nei master 1000; Sinner quando gioca a Madrid? Battuto Moller, ora uno tra Norrie e Tirante. Orario e dove vederla (tv e streaming); Sinner quando gioca a Madrid? Battuto Moller, ora c'è Norrie. Orario e dove vederla (tv e streaming).

Sinner batte Norrie e approda ai quarti del Masters 1000 di MadridMADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – Jannik Sinner si qualifica ai quarti di finale del Mutua Madrid Open, quarto Masters 1000 ... iltempo.it

Madrid, Sinner non si ferma più, liquida Norrie in due set e avanza ai quarti di finaleJannik Sinner liquida Norrie e vola ai quarti di finale del Masters 1000 di Madrid. Vittoria in due set per l'azzurro. sport.virgilio.it

Sinner travolge Møller 6-2, 6-3 in un'ora e 17 minuti: Jannik vola agli ottavi a Madrid. Ora uno tra Norrie e Tirante - facebook.com facebook