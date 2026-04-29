Madrid spettacolo di Sinner ai quarti | batte Jodar e vola in semifinale

Jannik Sinner ha raggiunto le semifinali del Masters 1000 di Madrid battendo il giocatore Jodar ai quarti di finale. L’incontro si è concluso con la vittoria dell’italiano, che ora si prepara ad affrontare la fase successiva del torneo. La partita si è svolta il 29 aprile 2026 e ha visto il tennista azzurro emergere come primo semifinalista della competizione.

Madrid, 29 aprile 2026 – Jannik Sinner c’è: il fuoriclasse azzurro è il primo semifinalista del Masters 1000 di Madrid. Oggi, mercoledì 29 aprile, il numero uno del ranking Atp ha superato Rafa Jodar, numero 42 del ranking Atp e astro nascente del tennis mondiale, con il punteggio di 6-2, 7-6 (7-0) in un’ora e 56 minuti. Sinner affronterà in semifinale il vincente del match serale tra il ceco Jiri Lehecka, numero 14 del mondo e 11 del seeding e il francese Arthur Fils, numero 25 del ranking Atp e 21 del tabellone. Sinner tornerà in campo per la semifinale venerdì primo maggio. Spettacolo ai quarti di finale del Masters 1000 di Madrid. Oggi, mercoledì 29 aprile, Jannik Sinner ha battuto lo spagnolo Rafa Jodar, staccando il pass per la semifinale.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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