Open Day | l' arte contemporanea protagonista all' Home Gallery Caserta

Sabato 14 marzo, a Caserta, si tiene la seconda edizione di Open Day presso l'Home Gallery Caserta. L’evento mette in mostra opere di artisti contemporanei e si presenta come un momento di confronto e dialogo sull’arte attuale. La giornata è dedicata alla presentazione di esposizioni e interventi legati al panorama artistico contemporaneo, coinvolgendo visitatori e appassionati.

Sabato 14 marzo, a Caserta, la Home Gallery Caserta inaugura la seconda edizione di Open Day, un appuntamento che si conferma come dispositivo curatoriale di confronto e riflessione sull'arte contemporanea. Lo spazio espositivo di corso Trieste 281 (III piano) rinnova così la propria vocazione: non semplice luogo di fruizione, ma laboratorio critico in cui l'opera diventa occasione di dialogo tra artisti, curatori e pubblico. L'iniziativa, curata da Laura Ferrante e Gianni Crisci, si articola in due momenti: visita alle opere dalle 10:30 alle 13:00; incontro con artisti e ospiti dalle 17:30 alle 20:00. Alle ore 18:00 si terrà la presentazione del volume "Sguardi sul Contemporaneo 1" di Maurizio Vitiello, pubblicato da La Valle del Tempo (2026).