Arte contemporanea nel cuore di Roma | a Via Giulia una mostra che unisce culture visioni e performance sorprendenti

Una mostra di arte contemporanea a Via Giulia ha attirato numerosi visitatori grazie alle sue performance coinvolgenti e alle opere provenienti da diverse culture. La manifestazione, aperta dal 4 al 13 marzo 2026, trasforma uno degli angoli più suggestivi di Roma in un palcoscenico vibrante. La presenza di installazioni innovative e interventi dal vivo rende questa esposizione un appuntamento unico nel centro storico. La città si prepara ad accogliere un pubblico curioso e desideroso di scoprire nuove espressioni artistiche.

Roma ama l'arte, soprattutto quando dialoga con la sua storia e anima luoghi iconici del centro. Dal 4 al 13 marzo 2026, uno degli indirizzi più affascinanti della città diventa il punto di riferimento per chi cerca mostre d'arte contemporanea a Roma fuori dai percorsi più scontati. Negli spazi rinascimentali di Accademia d'Ungheria in Roma, a Palazzo Falconieri, affacciato su Via Giulia, apre al pubblico Dialoghi Visivi, una mostra collettiva che trasforma il centro storico in un vero laboratorio di incontro tra culture. Perché questa mostra interessa chi vive (e ama) Roma. Roma è da sempre una città di stratificazioni, memorie e contaminazioni.