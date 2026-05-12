Roma effetto Malen | attacco record ma difesa in affanno

A Roma si registra un attacco record nonostante le 11 sconfitte subite finora. La squadra di Gasperini ha migliorato il rendimento offensivo rispetto alla prima parte della stagione, in particolare con l’arrivo di Malen. La difesa, invece, fatica a mantenere la solidità e subisce numerosi gol. La situazione attuale evidenzia un equilibrio tra miglioramenti in attacco e difficoltà in difesa.

Nonostante le 11 sconfitte accumulate finora, la squadra di Gasperini ha migliorato il proprio rendimento offensivo rispetto al girone di andata, soprattutto con l’arrivo di Malen. Tuttavia, all’aumento delle reti realizzate c’è stato un peggioramento della fase difensiva: il numero di gol subiti, infatti, è peggiorato. L’arrivo di Malen ha cambiato l’attacco. Grazie all’arrivo dell’olandese la Roma è finalmente riuscita a trovare il proprio punto di riferimento offensivo, un ruolo che era mancato per tutto il girone di andata. I giallorossi, infatti, nella prima metà di campionato avevano realizzato appena 22 reti, con una media di 1,15 gol a partita: il peggior dato offensivo delle ultime cinque stagioni.🔗 Leggi su Sololaroma.it

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