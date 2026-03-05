Effetto Gasperini | Malen da Record solo Kane meglio in Europa

Malen ha raggiunto un record personale in questa stagione grazie al metodo Gasperini, che ha reso il centravanti un elemento chiave della sua squadra. Solo Kane in Europa ha segnato più gol rispetto a lui, dimostrando l’efficacia del sistema. La squadra di Gasperini si distingue per la capacità di valorizzare gli attaccanti e di portare risultati concreti in campionato.

Il centravanti della Roma rinasce con il "metodo Gasp": 6 gol in 7 gare e statistiche da top player mondiale. Il "metodo Gasperini" si conferma la macchina da gol più efficiente della Serie A, capace di trasformare ogni centravanti in un asset da Champions League. L'ultimo capolavoro tattico del tecnico di Grugliasco risponde al nome di Donyell Malen: l'attaccante olandese, prelevato dalla Roma dopo una parentesi incolore all'Aston Villa, è rinato sotto la cura gasperiniana, scalando le classifiche europee di rendimento.