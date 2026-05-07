Roma la metamorfosi di Gasperini | difesa d’attacco e record

La squadra di Roma ha cambiato modo di giocare sotto la guida di Gian Piero Gasperini, che ha modificato il sistema difensivo spostando l’attenzione sull’attacco. La difesa ora contribuisce anche alla fase offensiva, mentre il portiere mantiene le sue funzioni di protezione della porta. Questa evoluzione ha portato anche a un record di rendimento, confermando una nuova formula tattica.

Testata Giornalistica Aut. Trib. Roma n° 19818 del 06122018Direttore Responsabile: Emanuele De Scisciolo Da fortino ermetico a macchina da gol, l'evoluzione dei centrali giallorossi trascina la squadra nel rush finale della stagione. La Roma di Gian Piero Gasperini ha completato la sua mutazione tattica, trasformando il reparto arretrato in una vera e propria arma offensiva senza però rinunciare alla solidità tra i pali. A sancire il successo di questo percorso, iniziato mesi fa tra scetticismo e difficoltà strutturali, sono i numeri impressionanti registrati dopo la vittoria contro la Fiorentina: i difensori e gli esterni giallorossi...🔗 Leggi su Sololaroma.it

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