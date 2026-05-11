A due turni dalla conclusione del campionato, la corsa alla qualificazione in Champions League resta molto aperta. Le partite dell’ultimo fine settimana hanno portato risultati significativi, lasciando ancora molte possibilità di classifica. La posizione delle squadre in classifica si definisce anche in base ai scontri diretti e alla classifica avulsa, che potrebbero decidere gli ultimi posti disponibili. La situazione è ancora in evoluzione e ogni risultato può cambiare gli scenari finali.

A 180 minuti dalla fine del campionato, la lotta Champions è ancora apertissima. L’ultimo turno ha regalato grandi emozioni e mantiene aperto ogni scenario. La brutta sconfitta del Milan contro l’Atalanta, la vittoria rocambolesca della Roma a Parma e il successo del Como a Verona hanno dimostrato come può succedere ancora tutto. Con l’Inter già campione e il Napoli a cui servono tre punti stasera contro il Bologna per la qualificazione, restano in corsa quattro squadre per due posti: Juventus, Milan, Roma e Como. Una volata incerta ed emozionante, che si deciderà soltanto all’ultima giornata. Ecco il calendario delle prossime due partite, la situazione negli scontri diretti e gli scenari in caso di classifica avulsa.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Calendario, scontri diretti e classifica avulsa: tutto quello che c’è da sapere sulla volata Champions

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