Dybala parole d' addio | Contro la Lazio la mia ultima all' Olimpico con la maglia della Roma
Dopo la partita contro la Lazio, l’attaccante ha annunciato che si tratta della sua ultima presenza all’Olimpico con la maglia della Roma. In un messaggio pubblicato sui social, ha dichiarato di non aver ricevuto proposte di rinnovo dalla società, lasciando intendere che il suo rapporto con il club si concluderà al termine di questa stagione. La comunicazione ha suscitato molte reazioni tra tifosi e addetti ai lavori.
“La società non mi ha contattato per il rinnovo”. Così Paulo Dybala nel rocambolesco post Parma-Roma ha annunciato, salvo colpo di coda finale, il suo addio alla Capitale. La storia d’amore fra l’argentino e i giallorossi sembra essere ai titoli di coda, più (esclusivamente) per motivi economici.🔗 Leggi su Romatoday.it
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