Dybala parole d' addio | Contro la Lazio la mia ultima all' Olimpico con la maglia della Roma

Dopo la partita contro la Lazio, l’attaccante ha annunciato che si tratta della sua ultima presenza all’Olimpico con la maglia della Roma. In un messaggio pubblicato sui social, ha dichiarato di non aver ricevuto proposte di rinnovo dalla società, lasciando intendere che il suo rapporto con il club si concluderà al termine di questa stagione. La comunicazione ha suscitato molte reazioni tra tifosi e addetti ai lavori.

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